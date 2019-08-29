Полицейские нашли потерявшуюся в лесу в Ленобласти девочку

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Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую в лесу в Тосненском районе Ленинградской области девочку.
Полицейские нашли потерявшуюся в лесу в Ленобласти девочку
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Потерявшаяся в лесу Тосненского района Ленобласти девочка найдена. Здоровью ребёнка ничего не угрожает», — сказал собеседник.

Как указывает агентство, ранее в местных СМИ появилась информация о пропаже шестилетней девочки в лесу рядом с деревней Трубников Бор. О её пропаже в полицию сообщил дедушка.

21 августа пятилетнюю девочку, которая заблудилась 18-го числа в лесу возле села Степановка Нижегородской области, нашли живой на четвёртые сутки поисков.

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