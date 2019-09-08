Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков
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«Сегодня... в Краснооктябрьском районе один из кандидатов в депутаты облдумы, выдвинутый партией, скончался после посещения, планового обхода избирательных участков», — сообщил секретарь областного избиркома Анатолий Ярлыкин.
По его словам, обстоятельства выясняются.
В пресс-службе уточнили, что умер кандидат от КПРФ Чистяков 1969 года рождения.
В марте во Львове мужчина умер после голосования на выборах президента Украины.