Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков

Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.

«Сегодня... в Краснооктябрьском районе один из кандидатов в депутаты облдумы, выдвинутый партией, скончался после посещения, планового обхода избирательных участков», — сообщил секретарь областного избиркома Анатолий Ярлыкин.

По его словам, обстоятельства выясняются.



В пресс-службе уточнили, что умер кандидат от КПРФ Чистяков 1969 года рождения.

В марте во Львове мужчина умер после голосования на выборах президента Украины.