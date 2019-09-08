Памфилова пригрозила «доской антипочёта» дезинформаторам о выборах

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Центризбирком опубликует список источников, откуда поступала не соответствующая действительности информация о проблемах на выборах в единый день голосования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Памфилова пригрозила «доской антипочёта» дезинформаторам о выборах
  • РИА Новости

«Мы по итогам сделаем такую «доску антипочёта» для всех врунов, лгунов и дезинформаторов. Будем вывешивать пофамильно, по организациям и так далее», — цитирует Памфилову Интерфакс.

При этом, если информация о нарушениях подтвердится, она пообещала благодарность источнику и появление уже на «доске почёта».

Председатель ЦИК призвала коллег внимательно мониторить ситуацию и моментально реагировать.

8 сентября в России проходит единый день голосования.

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