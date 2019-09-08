Памфилова пригрозила «доской антипочёта» дезинформаторам о выборах

Центризбирком опубликует список источников, откуда поступала не соответствующая действительности информация о проблемах на выборах в единый день голосования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Мы по итогам сделаем такую «доску антипочёта» для всех врунов, лгунов и дезинформаторов. Будем вывешивать пофамильно, по организациям и так далее», — цитирует Памфилову Интерфакс.

При этом, если информация о нарушениях подтвердится, она пообещала благодарность источнику и появление уже на «доске почёта».

Председатель ЦИК призвала коллег внимательно мониторить ситуацию и моментально реагировать.

8 сентября в России проходит единый день голосования.