Аэропорт в Омске лишился электричества из-за аварии электросетей

Часть Омска, включая аэропорт Омск-Центральный и ряд социальных объектов города, осталась без электричества из-за аварии в сетях компании «Омскэлектро».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аварийно-диспетчерскую службу города.

«Большое повреждение на сетях «Омскэлектро». Встали три котельные в Кировском округе, отключены насосные станции, больницы и аэропорт», — сказал собеседник.

По его словам, энергетики занимаются восстановлением электроснабжения больниц и жизненно важных объектов города.

В аэропорту Омск-Центральный агентству подтвердили отключение электричества.

Ранее в городе Белореченске Краснодарского края более 30 тыс. человек остались без электроснабжения.