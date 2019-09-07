Аэропорт в Омске лишился электричества из-за аварии электросетей
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аварийно-диспетчерскую службу города.
«Большое повреждение на сетях «Омскэлектро». Встали три котельные в Кировском округе, отключены насосные станции, больницы и аэропорт», — сказал собеседник.
По его словам, энергетики занимаются восстановлением электроснабжения больниц и жизненно важных объектов города.
В аэропорту Омск-Центральный агентству подтвердили отключение электричества.
Ранее в городе Белореченске Краснодарского края более 30 тыс. человек остались без электроснабжения.