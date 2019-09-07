Аэропорт в Омске лишился электричества из-за аварии электросетей

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Часть Омска, включая аэропорт Омск-Центральный и ряд социальных объектов города, осталась без электричества из-за аварии в сетях компании «Омскэлектро».
Аэропорт в Омске лишился электричества из-за аварии электросетей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аварийно-диспетчерскую службу города.

«Большое повреждение на сетях «Омскэлектро». Встали три котельные в Кировском округе, отключены насосные станции, больницы и аэропорт», — сказал собеседник.

По его словам, энергетики занимаются восстановлением электроснабжения больниц и жизненно важных объектов города. 

В аэропорту Омск-Центральный агентству подтвердили отключение электричества.

Ранее в городе Белореченске Краснодарского края более 30 тыс. человек остались без электроснабжения.

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