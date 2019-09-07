Один человек погиб в ДТП под Волгоградом

Один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей в городе Волжском Волгоградской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

По данным ведомства, автомобиль Toyota Avensis на скорости 160 км/ч вылетел на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с машиной Toyota Fortuner.

«Пострадали шесть человек, из них один погиб», — указали в ведомстве.

Уточняется, что погибшим является водитель Toyota Avensis.

Ранее шесть человек пострадали в результате ДТП в Саратовской области.

6 сентября URA.RU сообщало о гибели двух человек в результате аварии в Тюменской области.