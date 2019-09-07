Один человек погиб в ДТП под Волгоградом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
По данным ведомства, автомобиль Toyota Avensis на скорости 160 км/ч вылетел на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с машиной Toyota Fortuner.
«Пострадали шесть человек, из них один погиб», — указали в ведомстве.
Уточняется, что погибшим является водитель Toyota Avensis.
Ранее шесть человек пострадали в результате ДТП в Саратовской области.
6 сентября URA.RU сообщало о гибели двух человек в результате аварии в Тюменской области.