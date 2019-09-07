Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве. Об этом информирует РИА Новости.
Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
  • РИА Новости

Отмечается, что их сопровождали российский премьер Дмитрий Медведев, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и мэр Москвы Сергей Собянин.

На основной экспозиции павильона представлены экспонаты из фондов Национального музея Казахстана — более 30 уникальных исторических предметов, в том числе и экспонаты VIII—VI веков до н. э.

Новый павильон оснащён современным мультимедийным оборудованием. Его концепция предполагает возможность быстрой смены экспозиции под актуальные выставки и мероприятия.

В завершение осмотра Путин и Назарбаев оставили запись в книге почётных гостей. 

6 сентября Назарбаев прилетел в Россию в рамках рабочего визита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить