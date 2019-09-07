Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ

Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что их сопровождали российский премьер Дмитрий Медведев, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и мэр Москвы Сергей Собянин.

На основной экспозиции павильона представлены экспонаты из фондов Национального музея Казахстана — более 30 уникальных исторических предметов, в том числе и экспонаты VIII—VI веков до н. э.

Новый павильон оснащён современным мультимедийным оборудованием. Его концепция предполагает возможность быстрой смены экспозиции под актуальные выставки и мероприятия.

В завершение осмотра Путин и Назарбаев оставили запись в книге почётных гостей.

6 сентября Назарбаев прилетел в Россию в рамках рабочего визита.