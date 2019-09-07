Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
- РИА Новости
Отмечается, что их сопровождали российский премьер Дмитрий Медведев, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и мэр Москвы Сергей Собянин.
На основной экспозиции павильона представлены экспонаты из фондов Национального музея Казахстана — более 30 уникальных исторических предметов, в том числе и экспонаты VIII—VI веков до н. э.
Новый павильон оснащён современным мультимедийным оборудованием. Его концепция предполагает возможность быстрой смены экспозиции под актуальные выставки и мероприятия.
В завершение осмотра Путин и Назарбаев оставили запись в книге почётных гостей.
6 сентября Назарбаев прилетел в Россию в рамках рабочего визита.