Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Россию

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Россию в рамках рабочего визита.
Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Россию
  • Reuters
  • © Mukhtar Kholdorbekov

Об этом на своей странице в Twitter сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — написал он.

По словам Укибая, в ходе визита Назарбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным, посетит национальный павильон «Казахстан» на ВДНХ и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города в Москве.

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