Путин поздравил москвичей и гостей столицы с Днём города

Российский лидер Владимир Путин в ходе торжественных мероприятий на ВДНХ поздравил москвичей и гостей столицы с Днём города.

«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семёнович (Собянин. — RT), сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днём города», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее сайт «Утро.ру» сообщал, что концерты, фестивали, лекции и другие мероприятия пройдут на ВДНХ в рамках празднования Дня города 7 и 8 сентября.

Отмечалось, что также запланированы шоу фейерверков, модный показ, литературно-познавательная программа для детей, фестиваль уличного циркового искусства.