Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь

Короткая ссылка
Тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» прибыл в Севастополь. Об этом информирует ТАСС.
Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь
  • РИА Новости

«Для корабля это первый заход в город Севастополь (на основную базу Черноморского флота. — RT). Корабль принят в состав флота в январе. До этого он находился в Санкт-Петербурге — проводил мероприятия боевой подготовки на Балтийском флоте, готовился к параду Военно-морского флота и принял в нём участие», — сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Ранее онлайн-газета «Новый Севастополь» сообщала, что тральщик «Иван Антонов» возвращается из Кронштадта в Севастополь

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить