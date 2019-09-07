Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь

Тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» прибыл в Севастополь. Об этом информирует ТАСС.

«Для корабля это первый заход в город Севастополь (на основную базу Черноморского флота. — RT). Корабль принят в состав флота в январе. До этого он находился в Санкт-Петербурге — проводил мероприятия боевой подготовки на Балтийском флоте, готовился к параду Военно-морского флота и принял в нём участие», — сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Ранее онлайн-газета «Новый Севастополь» сообщала, что тральщик «Иван Антонов» возвращается из Кронштадта в Севастополь.