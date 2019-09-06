Потерявшейся 20 лет назад в Белоруссии девушке предложили выйти замуж

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Уроженке Белоруссии Юле Гориной, которую родители потеряли 20 лет назад и лишь недавно нашли, предложили выйти замуж.
Потерявшейся 20 лет назад в Белоруссии девушке предложили выйти замуж
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Как сообщает kp.ru, предложение ей сделал её молодой человек Илья Крюков в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

Уточняется, что во время эфира он достал заготовленный заранее букет и попросил её выйти за него замуж, на что Горина ответила согласием.

Издание отмечает, что именно Крюков помог девушке отыскать родителей спустя столько лет, найдя в интернете необходимые новостные статьи и сопоставив все факты и приметы.

Ранее Крюков рассказал RT, что познакомился с Гориной с помощью сайта знакомств, а узнав её историю, вскоре нашёл всю необходимую информацию.

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