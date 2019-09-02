Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МВД.

Юле было четыре года, когда она пропала из поезда Минск — Осиповичи, на котором ехала с родителями. Они пытались найти её сами, через милицию и СМИ, однако безуспешно.

Юле помог её молодой человек Илья, который в августе 2019 года позвонил в пуховичскую милицию.

Илья рассказал RT, что познакомился с девушкой через сайт знакомств. Юля рассказала ему свою историю: она сирота, детство провела в интернате, потом в приёмной семье, помнит, как потерялась в электричке.

Молодой человек решил помочь: стал искать информацию в интернете и нашёл статью о без вести пропавшей девочке. Приметы совпали, в том числе шрам на лице.

«Начал в поиске забивать: «девочка Юля, четыре года, поезд». И сразу нашёл. 16 мая я всё нашёл. 18 мая позвонил и 21-го поехали на тест ДНК. Юля несколько дней тогда плакала», — рассказал Илья.

Сама девушка поблагодарила и тех, кто её родил, и тех, кто её воспитал.