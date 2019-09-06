В Калининградской области выделят дополнительные средства на покупку квартир для детей-сирот

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В Калининградской области в октябре направят дополнительные средства на покупку квартир для детей-сирот, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.
В Калининградской области выделят дополнительные средства на покупку квартир для детей-сирот
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Соответствующее поручение дал губернатор Антон Алиханов.

Реализацию гарантий прав на жильё детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили на оперативном совещании областного правительства.

Как заявила министр соцполитики Анжелика Майстер, по данным на 1 сентября на учёте в органах опеки и попечительства состоят более 2,2 тыс. граждан данной категории. За 53,4% из них сохраняется 949 жилых помещений.

Ранее телеканал «360» сообщал, что почти 290 детей-сирот получили собственное жильё в Московской области с начала года.

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