В Калининградской области выделят дополнительные средства на покупку квартир для детей-сирот
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- РИА Новости
Соответствующее поручение дал губернатор Антон Алиханов.
Реализацию гарантий прав на жильё детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили на оперативном совещании областного правительства.
Как заявила министр соцполитики Анжелика Майстер, по данным на 1 сентября на учёте в органах опеки и попечительства состоят более 2,2 тыс. граждан данной категории. За 53,4% из них сохраняется 949 жилых помещений.
Ранее телеканал «360» сообщал, что почти 290 детей-сирот получили собственное жильё в Московской области с начала года.