В Калининградской области выделят дополнительные средства на покупку квартир для детей-сирот

В Калининградской области в октябре направят дополнительные средства на покупку квартир для детей-сирот, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Соответствующее поручение дал губернатор Антон Алиханов.

Реализацию гарантий прав на жильё детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили на оперативном совещании областного правительства.

Как заявила министр соцполитики Анжелика Майстер, по данным на 1 сентября на учёте в органах опеки и попечительства состоят более 2,2 тыс. граждан данной категории. За 53,4% из них сохраняется 949 жилых помещений.

Ранее телеканал «360» сообщал, что почти 290 детей-сирот получили собственное жильё в Московской области с начала года.