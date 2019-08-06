Почти 290 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года

Почти 290 детей-сирот получили собственное жильё в Московской области с начала года, сообщает телеканал «360».

Об этом заявила министр образования региона Ольга Забралова.

Она рассказала, что всего до конца 2019 года квартиры получат 734 человека. Из областного бюджета на данные цели направлено в общей сложности 1,9 млрд рублей.

«В августе будут вручены ключи от квартиры 94 детям-сиротам в 27 муниципальных образованиях», — отметила Забралова.

По её словам, жильё оборудовано необходимыми для жизни вещами.

Ранее портал progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предложили увеличить пособия и вознаграждения родителям приёмных детей.