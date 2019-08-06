Почти 290 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года

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Почти 290 детей-сирот получили собственное жильё в Московской области с начала года, сообщает телеканал «360».
Почти 290 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года
  • РИА Новости

Об этом заявила министр образования региона Ольга Забралова.

Она рассказала, что всего до конца 2019 года квартиры получат 734 человека. Из областного бюджета на данные цели направлено в общей сложности 1,9 млрд рублей.

«В августе будут вручены ключи от квартиры 94 детям-сиротам в 27 муниципальных образованиях», — отметила Забралова.

По её словам, жильё оборудовано необходимыми для жизни вещами.

Ранее портал progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предложили увеличить пособия и вознаграждения родителям приёмных детей.

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