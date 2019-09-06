В Петербурге перекрыли канал контрабанды наркотиков

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В Санкт-Петербурге перекрыли канал контрабанды наркотиков, передаёт kp.ru.
В Петербурге перекрыли канал контрабанды наркотиков
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автомобиль под управлением 46-летнего мужчины был остановлен в пункте пропуска «Ивангород». В тайниках машины обнаружили 110 брикетов с наркотическим средством. Общий вес — около 63 кг, говорится в сообщении на сайте министерства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге перед судом предстанут двое обвиняемых в наркоторговле.

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