В Петербурге перекрыли канал контрабанды наркотиков

В Санкт-Петербурге перекрыли канал контрабанды наркотиков, передаёт kp.ru.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автомобиль под управлением 46-летнего мужчины был остановлен в пункте пропуска «Ивангород». В тайниках машины обнаружили 110 брикетов с наркотическим средством. Общий вес — около 63 кг, говорится в сообщении на сайте министерства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге перед судом предстанут двое обвиняемых в наркоторговле.