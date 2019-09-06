В Калининградской области выявили 189 несанкционированных свалок с начала года

В муниципалитетах Калининградской области выявили 189 несанкционированных свалок с начала года, сообщает «Янтарный край».

Все обнаруженные нарушения устранены. Вынесено 22 постановления о назначении административного наказания в отношении виновных. Общая сумма штрафов составляет 775,5 тыс. рублей.

«Единственным способом установления виновных является фотофиксация», — заявил министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин.

По его словам, когда есть данные о регулярной выгрузке отходов в каком-либо месте, должностные лица используют фотоловушки, позволяющие зафиксировать факт выгрузки и номер автомобиля нарушителя.

Ранее URA.RU сообщало, что из бюджета Тюменской области с начала 2019 года выделили 209 млн рублей на рекультивацию 435 свалок.