В Калининградской области выявили 189 несанкционированных свалок с начала года

Короткая ссылка
В муниципалитетах Калининградской области выявили 189 несанкционированных свалок с начала года, сообщает «Янтарный край».
В Калининградской области выявили 189 несанкционированных свалок с начала года
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Все обнаруженные нарушения устранены. Вынесено 22 постановления о назначении административного наказания в отношении виновных. Общая сумма штрафов составляет 775,5 тыс. рублей.

«Единственным способом установления виновных является фотофиксация», — заявил министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин.

По его словам, когда есть данные о регулярной выгрузке отходов в каком-либо месте, должностные лица используют фотоловушки, позволяющие зафиксировать факт выгрузки и номер автомобиля нарушителя.

Ранее URA.RU сообщало, что из бюджета Тюменской области с начала 2019 года выделили 209 млн рублей на рекультивацию 435 свалок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить