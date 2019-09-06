В Москве открыли пересадочный узел Северянин — Ростокино

В столице открыли пересадочный узел Северянин — Ростокино, сообщает сайт «Москва 24».

«Ярославское направление — одно из самых важнейших в пригородном сообщении. Практически четверть всех пассажиров из пригорода едут по Ярославскому направлению — это Мытищи, Пушкино и ряд других городов Подмосковья, — которое сегодня перегружено», — заявил мэр Сергей Собянин.

Создание пересадочного узла — часть проекта интеграции Московского центрального кольца с радиальными направлениями железной дороги. Остановочный пункт Северянин, в соответствии с проектом, перенесли на несколько сот метров к линии МЦК.

Также построены три новые платформы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал грядущий запуск Московских центральных диаметров (МЦД).