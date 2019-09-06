Бастрыкин поручил передать в СК дело о нападении на дом Памфиловой

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал передачу материалов уголовного дела о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой в центральный аппарат СК.
Бастрыкин поручил передать в СК дело о нападении на дом Памфиловой
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Отмечается, что следствие намерено отработать все возможные версии преступления.

«Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершённого преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью», — говорится в сообщении ведомства.

Нападение произошло в ночь на 6 сентября. Комментируя ситуацию, Памфилова заверила, что «всё нормально».

Подробнее — в материале RT.

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