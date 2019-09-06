Бастрыкин поручил передать в СК дело о нападении на дом Памфиловой
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- РИА Новости
Отмечается, что следствие намерено отработать все возможные версии преступления.
«Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершённого преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью», — говорится в сообщении ведомства.
Нападение произошло в ночь на 6 сентября. Комментируя ситуацию, Памфилова заверила, что «всё нормально».
Подробнее — в материале RT.