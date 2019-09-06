Медведев сообщил о подготовке плана по интеграции России и Белоруссии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом заявил, что подготовлена программа действий по углублению экономической интеграции России и Белоруссии.

По его словам, над программой действий и перечнем «дорожных карт» работали министерства экономики двух стран, правительственные структуры и центральные банки.

«И подготовили такого рода программу действий вместе с перечнем «дорожных карт», — цитирует его ТАСС.

Также российский премьер сообщил, что если стороны обо всём договорятся, то по итогам встречи могут быть согласованы «в таком именно общем плане программа действий по реализации договора и перечень «дорожных карт».

«После этого начать подготовку и проработку этих «дорожных карт» для того, чтобы в конечном счете, как и обсуждалось, выйти к президентам с предложением в начале декабря, как раз ближе к 20-летию договора, уже окончательно договориться о том, как мы будем дальше двигаться по интеграционному пути», — заявил Медведев.

Ранее в правительстве России сообщили, что Медведев и Румас проведут переговоры в Москве, в ходе которых обсудят вопросы интеграции в рамках Союзного государства.