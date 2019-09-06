В Минтрансе рассказали об объёме инвестиций в план развития дорожной сети

Министр транспорта Евгений Дитрих в беседе с «Известиями» рассказал об объёме инвестиций в план развития дорожной сети.

«Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» почти не предусматривает масштабного развития дорожной сети. Этот проект восстанавливает дорожную сеть регионов и крупных городов, которой много лет не уделялось должного внимания», — заявил он.

Как пояснил министр, у субъектов не было на это достаточных средств и работа проходила очень медленно, а теперь это масштабные инвестиции в ремонты дорожной сети.

По словам Дитриха, практически закончено составление программы по восстановлению ветхих мостов и строительству новых.

«Мы предложим включить эту программу в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предварительно я докладывал, что в неё включено 3,75 тыс. ветхих аварийных мостов, уже проведена диагностика вместе с субъектами. Объём финансирования этой программы, который мы просим в дополнение к имеющимся деньгам, — 330 млрд рублей», — сообщил глава Минтранса.

Он также рассказал, что крупные проекты есть и в нацпроекте «Комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры». Дорожная составляющая там достигает примерно 200 млрд рублей.

Дитрих уточнил, что в основном это федеральные проекты, которые будут в дальнейшем реализовываться.

«Сегодня это участки автомобильных дорог и направления магистралей, которые мы начинаем принимать у субъектов», — заявил он.

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