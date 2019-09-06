В Удмуртии открыли памятник Герою Советского Союза Султанову
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Памятник установлен на территории Малопургинской средней школы №1.
«Сегодня очень знаковое событие. Мы не должны забывать о том, что наша земля всегда рождала и будет рождать настоящих героев, которые знают, что такое боевое братство, любовь к Родине», — заявил председатель республиканского правительства Ярослав Семёнов.
Султанов — уроженец Малопургинского района. В 1942 году добровольно ушёл на фронт. Принимал участие в боях на Курской дуге, особо отличился в боях за Варшаву.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в севастопольской школе №22 открыли бюст Героя Советского Союза, командующего Воздушными силами Черноморского флота генерал-майора авиации Николая Острякова.