В Удмуртии открыли памятник Герою Советского Союза Султанову

В Удмуртии открыли памятник Герою Советского Союза Закиру Султанову.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Памятник установлен на территории Малопургинской средней школы №1.

«Сегодня очень знаковое событие. Мы не должны забывать о том, что наша земля всегда рождала и будет рождать настоящих героев, которые знают, что такое боевое братство, любовь к Родине», — заявил председатель республиканского правительства Ярослав Семёнов.

Султанов — уроженец Малопургинского района. В 1942 году добровольно ушёл на фронт. Принимал участие в боях на Курской дуге, особо отличился в боях за Варшаву.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в севастопольской школе №22 открыли бюст Героя Советского Союза, командующего Воздушными силами Черноморского флота генерал-майора авиации Николая Острякова.