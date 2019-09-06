В Удмуртии открыли памятник Герою Советского Союза Султанову

Короткая ссылка
В Удмуртии открыли памятник Герою Советского Союза Закиру Султанову.
В Удмуртии открыли памятник Герою Советского Союза Султанову
  • © wikipedia.org

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Памятник установлен на территории Малопургинской средней школы №1.

«Сегодня очень знаковое событие. Мы не должны забывать о том, что наша земля всегда рождала и будет рождать настоящих героев, которые знают, что такое боевое братство, любовь к Родине», — заявил председатель республиканского правительства Ярослав Семёнов.

Султанов — уроженец Малопургинского района. В 1942 году добровольно ушёл на фронт. Принимал участие в боях на Курской дуге, особо отличился в боях за Варшаву.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в севастопольской школе №22 открыли бюст Героя Советского Союза, командующего Воздушными силами Черноморского флота генерал-майора авиации Николая Острякова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить