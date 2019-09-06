В Петербурге рассказали о программе Дня памяти жертв блокады Ленинграда

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге рассказали о программе Дня памяти жертв блокады Ленинграда, сообщают «Невские новости».
В Петербурге рассказали о программе Дня памяти жертв блокады Ленинграда
  • РИА Новости

Как заявил зампред комитета по культуре Фёдор Болтин, на 6 сентября запланировано открытие после ремонта Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Обновлённая экспозиция дополнена личными вещами жителей города. Современные технологии позволят посетителям лучше узнать о 900 днях блокады, передаёт Пятый канал.

7 сентября пройдёт «Марш памяти и славы», после которого намечен концерт.

Непосредственно в день 78-й годовщины, 8 сентября, на всех памятных местах проведут церемонии возложения цветов.

Полный план программы опубликован на сайте петербургской администрации.

Ранее сообщалось, что в Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить