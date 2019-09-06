В Петербурге рассказали о программе Дня памяти жертв блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге рассказали о программе Дня памяти жертв блокады Ленинграда, сообщают «Невские новости».

Как заявил зампред комитета по культуре Фёдор Болтин, на 6 сентября запланировано открытие после ремонта Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Обновлённая экспозиция дополнена личными вещами жителей города. Современные технологии позволят посетителям лучше узнать о 900 днях блокады, передаёт Пятый канал.

7 сентября пройдёт «Марш памяти и славы», после которого намечен концерт.

Непосредственно в день 78-й годовщины, 8 сентября, на всех памятных местах проведут церемонии возложения цветов.

Полный план программы опубликован на сайте петербургской администрации.

Ранее сообщалось, что в Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы.