В красноярской тайге пропал четырёхлетний мальчик

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Более 300 человек ведут поиски четырёхлетнего мальчика в тайге Ирбейского района Красноярского края.
В красноярской тайге пропал четырёхлетний мальчик
  • © РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в деревне Берёзовка вечером отец мальчика ушёл в лес за грибами.

Его жена осталась дома с четырьмя детьми, она оставила двух старших детей на улице, а сама зашла в дом к младшим детям, а когда вернулась, не обнаружила на месте четырёхлетнего сына. Трёхлетний брат пояснил, что ребёнок открыл калитку и ушёл в лес.

Во время поисков в полутора километрах от дома были найдены следы обуви, которые могли принадлежать ребёнку.

Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего).

Ранее сообщалось, что в Башкирии 150 человек ведут поиски пропавшего из колыбели ребёнка.

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