МЭР ответило на заявление Мутко о поддержке предпринимателей в Тулуне

Министерство экономического развития России ответило на заявление вице-премьера России Виталия Мутко о работе ведомства c пострадавшими от паводка предпринимателями в Тулуне.

Ранее Мутко в ходе заседания правкомиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области заявил, что «Минэкономразвития не работает эффективно здесь».

Он также сообщил, что рассказал об этом главе Минэкономразвития Максиму Орешкину в ходе телефонного разговора.

«Ни копейки предприниматели в подтопленных регионах ещё не получили», — цитирует ТАСС Мутко.

В Минэкономразвития, комментируя это заявление, отметили, что ведомству «стоило немало усилий добиться выделения 500 млн руб. на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок».

Как сообщает ведомство, «основную поддержку в этом вопросе оказали (министр финансов России. — RT) Антон Силуанов и (руководитель аппарата правительства России. — RT) Константин Чуйченко».

«К сожалению, участие Мутко в этом вопросе было минимальным», — заявили в Минэкономразвития.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент «важно довести эти деньги до людей справедливым образом».

3 сентября Мутко на встрече с жителями Тулуна раскритиковал иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова за работу с предпринимателями.