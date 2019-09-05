В столичном метро запустили поезд «ВДНХ-80»

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В Московском метрополитене запустили поезд «ВДНХ-80», посвящённый юбилею выставки. Об этом сообщает kp.ru.
В столичном метро запустили поезд «ВДНХ-80»
  • © mos.ru

Состав курсирует на Кольцевой линии.

«Пассажиры метро увидят в поезде знаменитые фонтаны — любимые места встреч москвичей: «Дружба народов», «Золотой колос», «Каменный цветок» и комплекс из 14 фонтанов на Центральной аллее», — заявили в пресс-службе метрополитена.

Один из вагонов посвящён центру «Космонавтика и авиация» в павильоне №34 «Космос». В остальных также представлены интересные факты о ВДНХ.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что программу в честь Дня города на Тверской и близлежащих улицах посвятят 80-летию ВДНХ.

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