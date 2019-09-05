В Новосибирской области прошли учения ракетных войск
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.
Уточняется, что в манёврах приняли участие более 3 тыс. военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
«В РВСН завершилось командно-штабное учение с Новосибирским ракетным соединением, в котором были задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в ходе учений были отработаны задачи по сопровождению и охране подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Для этого использовалась новейшая машина дистанционного разминирования «Листва».
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» выполнил стрельбу из комплекса «Калибр» на учениях в Чёрном море.