В Новосибирской области прошли учения ракетных войск

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В Минобороны заявили о завершении крупных учений ракетных войск в Новосибирской области.
В Новосибирской области прошли учения ракетных войск
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.

Уточняется, что в манёврах приняли участие более 3 тыс. военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

«В РВСН завершилось командно-штабное учение с Новосибирским ракетным соединением, в котором были задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в ходе учений были отработаны задачи по сопровождению и охране подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Для этого использовалась новейшая машина дистанционного разминирования «Листва».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» выполнил стрельбу из комплекса «Калибр» на учениях в Чёрном море.

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