В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей

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В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект приказа Министерства просвещения. 
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
  • © Александр Уткин
  • РИА Новости

В документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, указывается, что по ряду профессий и специальностей устарели образовательные программы. В том числе «техническая эксплуатация промышленного оборудования», «оптик-механик», «станочник», «мастер отделочных строительных работ» и другие. 

При этом в пресс-службе министерства отметили, что проект документа не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям. В Министерстве просвещения объяснили, что «просто действующие стандарты уже не отвечают запросам рынка».

Указывается, что ранее Министерство труда и Министерство просвещения утвердили программы подготовки «Топ-50 перспективных профессий и специальностей», в которых в «более актуальном формате» предусмотрены «современные навыки и компетенции».

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что из перечня среднего профессионального образования с 1 сентября 2020 года планируется исключить почти 100 устаревших позиций.

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