Во Владикавказе произошла давка на распродаже в ТЦ

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В торговом центре Владикавказа произошла давка и потасовка во время распродажи одежды по принципу «одна вещь — один рубль», местные власти порекомендовали предпринимателям заботиться о здоровье граждан на подобных мероприятиях.
Во Владикавказе произошла давка на распродаже в ТЦ
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы администрации города Дзерассу Дзестелову. 

«К сожалению, инцидент произошёл в торговом комплексе Владикавказа в одном из магазинов. Мы не можем предпринимателям запретить проводить акции или распродажи, можем лишь рекомендовать заботиться о безопасности горожан во время подобных масштабных мероприятий», — отметила она.

Отмечается, что в социальных сетях было опубликовано видео с распродажи, на котором видно, что в торговом центре находилось большое число людей, которые «хватали вещи охапками». Некоторые из покупателей не поделили товары друг с другом, что привело к потасовкам.

В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.

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