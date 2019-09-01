В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления

В МЧС заявили, что в торговом центре «Родео Драйв» в Санкт-Петербурге эвакуируют людей из-за задымления в ресторане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Поступило сообщение о задымлении на кровле… По предварительной информации, в ресторане при прогреве печи дым затянуло в вентиляцию, (идёт. — RT) проверка, проводится эвакуация посетителей», — указали в МЧС.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве из-за срабатывания пожарной сигнализации в торгово-развлекательном центре «Океания» эвакуировали порядка 5 тыс. человек.

В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.