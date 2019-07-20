Источник: в Москве из ТЦ эвакуировали около 5000 человек

В Москве из-за срабатывания пожарной сигнализации в торгово-развлекательном центре «Океания» эвакуировали порядка 5 тыс. человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

«В кафе на четвёртом этаже ТРЦ «Океания» по адресу: Кутузовский проспект, дом 57, при приготовлении пищи сработала пожарная сигнализация», — заявил источник.

Он добавил, что для обеспечения безопасности из здания эвакуировали пять тысяч посетителей.

При этом в пресс-службе ГУ МЧС назвали причиной эвакуации из торгового центра ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Ранее URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.