Источник: в Москве из ТЦ эвакуировали около 5000 человек
- РИА Новости
«В кафе на четвёртом этаже ТРЦ «Океания» по адресу: Кутузовский проспект, дом 57, при приготовлении пищи сработала пожарная сигнализация», — заявил источник.
Он добавил, что для обеспечения безопасности из здания эвакуировали пять тысяч посетителей.
При этом в пресс-службе ГУ МЧС назвали причиной эвакуации из торгового центра ложное срабатывание пожарной сигнализации.
Ранее URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.