Всероссийский форум профессий пройдёт 14—15 сентября в Москве
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- РИА Новости
Он поможет старшеклассникам, абитуриентам и их родителям узнать о новых профессиональных областях и возможных карьерных траекториях.
Например, служба занятости населения Москвы «Моя работа» предоставит возможность пройти бесплатный тест на профориентацию.
Также запланированы выступления представителей различных специальностей, встречи с компаниями-работодателями.
Ранее НСН сообщала, что на Московском международном форуме «Город образования» побывали свыше 150 тыс. человек.