Всероссийский форум профессий пройдёт 14—15 сентября в Москве

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Всероссийский форум профессий #СделайШагвБудущее пройдёт 14—15 сентября в Москве, сообщает интернет-газета «Дни.ру».
Всероссийский форум профессий пройдёт 14—15 сентября в Москве
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Он поможет старшеклассникам, абитуриентам и их родителям узнать о новых профессиональных областях и возможных карьерных траекториях.

Например, служба занятости населения Москвы «Моя работа» предоставит возможность пройти бесплатный тест на профориентацию.

Также запланированы выступления представителей различных специальностей, встречи с компаниями-работодателями.

Ранее НСН сообщала, что на Московском международном форуме «Город образования» побывали свыше 150 тыс. человек.

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