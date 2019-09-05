Всероссийский форум профессий пройдёт 14—15 сентября в Москве

Всероссийский форум профессий #СделайШагвБудущее пройдёт 14—15 сентября в Москве, сообщает интернет-газета «Дни.ру».

Он поможет старшеклассникам, абитуриентам и их родителям узнать о новых профессиональных областях и возможных карьерных траекториях.

Например, служба занятости населения Москвы «Моя работа» предоставит возможность пройти бесплатный тест на профориентацию.

Также запланированы выступления представителей различных специальностей, встречи с компаниями-работодателями.

Ранее НСН сообщала, что на Московском международном форуме «Город образования» побывали свыше 150 тыс. человек.