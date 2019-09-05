СК начал проверку после обрушения заброшенного здания в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом информирует Главное следственное управление СК по Московской области.
«В Сергиево-Посадском районе организовано проведение доследственной проверки по факту обрушения заброшенного здания», — говорится в сообщении на сайте СК.
Обрушение здания произошло в ходе его демонтажа. В ведомстве добавили, что число пострадавших уточняется.
Ранее в МЧС сообщили, что после обрушения здания в Новой Шурме под завалами находятся трое рабочих.
URA.RU также передавало, что в Челябинске проводят проверку по факту обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов.