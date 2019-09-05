СК начал проверку после обрушения заброшенного здания в Подмосковье

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Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту обрушения заброшенного здания в посёлке Новая Шурма в Сергиево-Посадском районе Московской области.
СК начал проверку после обрушения заброшенного здания в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом информирует Главное следственное управление СК по Московской области. 

«В Сергиево-Посадском районе организовано проведение доследственной проверки по факту обрушения заброшенного здания», — говорится в сообщении на сайте СК.

Обрушение здания произошло в ходе его демонтажа. В ведомстве добавили, что число пострадавших уточняется.

Ранее в МЧС сообщили, что после обрушения здания в Новой Шурме под завалами находятся трое рабочих.

URA.RU также передавало, что в Челябинске проводят проверку по факту обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов.

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