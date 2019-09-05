Аэропорт Симферополя обслужил 2,5 млн пассажиров летом 2019 года
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- РИА Новости
Как заявили в пресс-службе аэропорта, пассажиропоток вырос на 2% по сравнению с прошлым годом.
За восемь месяцев «Симферополь» обслужил 3,73 млн человек, что на 65 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018-го.
В августе аэропорт в среднем принимал и отправлял 203 рейса в сутки.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что спикер Госдумы Вячеслав Володин проверил готовность международного аэропорта Гагарин в Саратовской области.