Аэропорт Симферополя обслужил 2,5 млн пассажиров летом 2019 года

Международный аэропорт «Симферополь» обслужил 2,48 млн пассажиров за июнь — август 2019 года, сообщает РИА Новости Крым.

Как заявили в пресс-службе аэропорта, пассажиропоток вырос на 2% по сравнению с прошлым годом.

За восемь месяцев «Симферополь» обслужил 3,73 млн человек, что на 65 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018-го.

В августе аэропорт в среднем принимал и отправлял 203 рейса в сутки.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что спикер Госдумы Вячеслав Володин проверил готовность международного аэропорта Гагарин в Саратовской области.