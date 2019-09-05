Аэропорт Симферополя обслужил 2,5 млн пассажиров летом 2019 года

Короткая ссылка
Международный аэропорт «Симферополь» обслужил 2,48 млн пассажиров за июнь — август 2019 года, сообщает РИА Новости Крым.
Аэропорт Симферополя обслужил 2,5 млн пассажиров летом 2019 года
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Как заявили в пресс-службе аэропорта, пассажиропоток вырос на 2% по сравнению с прошлым годом.

За восемь месяцев «Симферополь» обслужил 3,73 млн человек, что на 65 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018-го.

В августе аэропорт в среднем принимал и отправлял 203 рейса в сутки.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что спикер Госдумы Вячеслав Володин проверил готовность международного аэропорта Гагарин в Саратовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить