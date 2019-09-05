В Челябинской области устанавливают причины смерти семейной пары, погибшей в присутствии сына

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В Челябинской области устанавливают причины смерти семейной пары, погибшей в присутствии восьмилетнего сына, сообщает URA.RU.
В Челябинской области устанавливают причины смерти семейной пары, погибшей в присутствии сына
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

По имеющимся данным, на прошлой неделе в Миассе мальчик, встав с постели утром, увидел родителей, лежащих в коридоре. Он позвонил бабушке, которая вызвала скорую помощь. Врачи констатировали смерть матери. Отец скончался в больнице.

«Пока можно сказать, что погибшие злоупотребляли наркотиками. Сейчас проводится комплекс экспертиз, которые должны выявить конкретное вещество и причины смерти. По итогам будет принято процессуальное решение», — заявил глава следственного отдела по городу Константин Селивёрстов.

Он добавил, что мальчик живёт у бабушки. Вопрос об опеке будет решаться дополнительно.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что прокуратура Удмуртии отчиталась о проверке по факту травмирования девятилетнего мальчика в селе Грахово.

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