Прокуратура отчиталась о проверке по факту травмирования девятилетнего ребёнка в Удмуртии

Прокуратура Удмуртии отчиталась о проверке по факту травмирования девятилетнего мальчика в селе Грахово, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ребёнок качался на качелях на игровой площадке. На него упала конструкция из кровли, выполненной из профнастила и деревянных опор. Оказалось, что качели с навесом установлены жителями села.

Здоровью мальчика причинён тяжкий вред.

В ходе проверки выяснилось, что на игровой площадке нарушены требования безопасности, за состоянием конструкций никто не следил.

Главу Граховского района и руководителя местного муниципального образования обязали устранить нарушения.

Ранее Nation News сообщало, что в Красноярском крае организовали проверку по факту травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.