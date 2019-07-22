Прокуратура отчиталась о проверке по факту травмирования девятилетнего ребёнка в Удмуртии

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Прокуратура Удмуртии отчиталась о проверке по факту травмирования девятилетнего мальчика в селе Грахово, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Прокуратура отчиталась о проверке по факту травмирования девятилетнего ребёнка в Удмуртии
  • РИА Новости

Ребёнок качался на качелях на игровой площадке. На него упала конструкция из кровли, выполненной из профнастила и деревянных опор. Оказалось, что качели с навесом установлены жителями села.

Здоровью мальчика причинён тяжкий вред.

В ходе проверки выяснилось, что на игровой площадке нарушены требования безопасности, за состоянием конструкций никто не следил.

Главу Граховского района и руководителя местного муниципального образования обязали устранить нарушения.

Ранее Nation News сообщало, что в Красноярском крае организовали проверку по факту травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.

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