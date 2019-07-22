Прокуратура отчиталась о проверке по факту травмирования девятилетнего ребёнка в Удмуртии
- РИА Новости
Ребёнок качался на качелях на игровой площадке. На него упала конструкция из кровли, выполненной из профнастила и деревянных опор. Оказалось, что качели с навесом установлены жителями села.
Здоровью мальчика причинён тяжкий вред.
В ходе проверки выяснилось, что на игровой площадке нарушены требования безопасности, за состоянием конструкций никто не следил.
Главу Граховского района и руководителя местного муниципального образования обязали устранить нарушения.
Ранее Nation News сообщало, что в Красноярском крае организовали проверку по факту травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.