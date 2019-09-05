Одну из взлётно-посадочных полос в аэропорту Тюмени закроют на два года

Короткая ссылка
Одну из взлётно-посадочных полос в тюменском аэропорту Рощино планируют закрыть на два года, сообщает URA.RU.
Одну из взлётно-посадочных полос в аэропорту Тюмени закроют на два года
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Оборудование ВПП морально устарело. Мы реконструируем полосу полностью, как если бы строили её заново», — сказал заместитель губернатора Сергей Шустов на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам регионального парламента.

На работы выделят около 2,5 млрд рублей.

Проект прошёл техническую экспертизу. В настоящее время проверяется обоснованность стоимости работ. Начало реконструкции намечено на 2020 год.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что спикер Госдумы Вячеслав Володин проверил готовность международного аэропорта Гагарин в Саратовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить