Одну из взлётно-посадочных полос в аэропорту Тюмени закроют на два года

Одну из взлётно-посадочных полос в тюменском аэропорту Рощино планируют закрыть на два года, сообщает URA.RU.

«Оборудование ВПП морально устарело. Мы реконструируем полосу полностью, как если бы строили её заново», — сказал заместитель губернатора Сергей Шустов на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам регионального парламента.

На работы выделят около 2,5 млрд рублей.

Проект прошёл техническую экспертизу. В настоящее время проверяется обоснованность стоимости работ. Начало реконструкции намечено на 2020 год.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что спикер Госдумы Вячеслав Володин проверил готовность международного аэропорта Гагарин в Саратовской области.