Эксперт предупредил о новом способе мошенничества с использованием умных колонок

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Эксперт по конкурентной разведке, член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук в беседе с радио Sputnik предупредил о новом способе мошенничества с использованием умных колонок.
Эксперт предупредил о новом способе мошенничества с использованием умных колонок
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

По его словам, при звонке в банк с помощью такого гаджета устройство делает запрос в поисковую систему и звонит по номеру, который выдаётся.

«Мошенники пытаются сделать так, чтобы их страница с фальшивым номером телефона стояла выше, чем настоящая», — пояснил Ющук.

Как отметил эксперт, с крупным банком это сделать сложно, а с более мелкими — вполне вероятно, и в результате пользователь ведёт беседу с мошенниками.

«Если вы хотите связаться с банком, сделайте это сами с помощью своего телефона и позвоните по номеру, который вы сами записали. Или хотя бы зайдите на главную страницу настоящего банка», — рекомендует Ющук.

Ранее эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в беседе с НСН рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях.

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