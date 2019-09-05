Эксперт предупредил о новом способе мошенничества с использованием умных колонок
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- РИА Новости
По его словам, при звонке в банк с помощью такого гаджета устройство делает запрос в поисковую систему и звонит по номеру, который выдаётся.
«Мошенники пытаются сделать так, чтобы их страница с фальшивым номером телефона стояла выше, чем настоящая», — пояснил Ющук.
Как отметил эксперт, с крупным банком это сделать сложно, а с более мелкими — вполне вероятно, и в результате пользователь ведёт беседу с мошенниками.
«Если вы хотите связаться с банком, сделайте это сами с помощью своего телефона и позвоните по номеру, который вы сами записали. Или хотя бы зайдите на главную страницу настоящего банка», — рекомендует Ющук.
Ранее эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в беседе с НСН рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях.