В Национальном родительском комитете оценили ситуацию со школьной формой
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- РИА Новости
«Дискуссия идёт давно, много споров. Мы провели опрос в разных регионах страны, и большинство проголосовали за введение школьной формы», — заявил он.
По его словам, просят несколько вариантов формы — разных стилей и цветов.
Как считает Оболонский, к разработке можно привлечь талантливых дизайнеров.
Он добавил, что 20% респондентов переживают, что покупка ударит по семейному бюджету, а если государство согласится помочь, то 90% опрошенных готовы одевать школьников в форму.
Ранее член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал».