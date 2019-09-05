В Национальном родительском комитете оценили ситуацию со школьной формой

Заместитель председателя Национального родительского комитета Юрий Оболонский в беседе с НСН оценил ситуацию со школьной формой.

«Дискуссия идёт давно, много споров. Мы провели опрос в разных регионах страны, и большинство проголосовали за введение школьной формы», — заявил он.

По его словам, просят несколько вариантов формы — разных стилей и цветов.

Как считает Оболонский, к разработке можно привлечь талантливых дизайнеров.

Он добавил, что 20% респондентов переживают, что покупка ударит по семейному бюджету, а если государство согласится помочь, то 90% опрошенных готовы одевать школьников в форму.

Ранее член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал».