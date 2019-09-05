В Совфеде предложили лишать вузы аккредитации только по решению суда

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Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что решение о приостановлении или лишении аккредитации вуза должен принимать суд, чтобы нельзя было заблокировать работу заведения и лишить возможности студентов получить диплом государственного образца. Об этом сообщает «Парламентская газета».
В Совфеде предложили лишать вузы аккредитации только по решению суда
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Сенатор подготовил соответствующий законопроект и направит его для получения заключения премьер-министру России Дмитрию Медведеву 5 сентября.

Из пояснительной записки следует, что в настоящее время складывается ситуация, когда Рособрнадзор может блокировать работу вуза в одностороннем порядке. Оспорить решение заведение может только после вступления в силу решения суда о незаконности предписания ведомства.

«Больше всего страдают из-за этого механизма студенты выпускных курсов. Приостановка аккредитации не даёт права вузу выдавать диплом государственного образца, и при недоказанности предъявленного нарушения такая приостановка может сорвать выпускную кампанию и планы студентов на трудоустройство», — отметил Кутепов.

Законопроект предлагает ввести систему, когда аккредитацию можно приостановить лишь в случае выполнения двух условий. В акте проверки и в предписании должны содержаться указания на нарушения требований по содержанию и качеству подготовки обучающихся по образовательным программам. Законность предписания должен подтвердить мировой судья, суд общей юрисдикции или арбитражный суд.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования разъяснили свою инициативу по изменению показателей эффективности университетов.

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