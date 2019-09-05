СМИ: В России предложили запретить продажу органических продуктов в пластиковой упаковке

В России предложили запретить продажу органических продуктов в пластиковой упаковке, сообщают «Известия». Национальный органический союз обратился с такой идеей в техкомитет Росстандарта.

Из нынешней версии ГОСТа следует, что запрещено использовать для упаковки таких товаров материалы на основе полиэтилена, полипропилена и других поликарбонатов.

«Речь идёт о пищевой плёнке с наночастицами, например, серебра, аморфного диоксида кремния или диоксида титана. Такой материал выделяет частицы, которые могут оказать влияние на продукцию», — пояснил исполнительный директор организации Олег Мироненко.

По его словам, такая упаковка получает всё большее распространение в мире, в том числе в России, у которой есть собственные разработки в данной области.

Как отметил Мироненко, изменения в стандарт нужно внести и из-за международных требований — с 2020 года в стране начинаются продажи органических продуктов, произведённых без использования химикатов и только сертифицированными изготовителями. Тогда ГОСТ станет обязательным.

Если Россия планирует экспортировать собственную экопродукцию со значком «органик», то ГОСТ следует внести в международный перечень стандартов, для чего Национальный органический союз в начале 2018 года направил российский документ в Международную федерацию движений экологического сельского хозяйства (IFOAM).

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с сайтом «Москва 24» оценил предложение ограничить использование маркировки «эко», «био» и «фермерский».