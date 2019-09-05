СМИ: В России предложили запретить продажу органических продуктов в пластиковой упаковке
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- РИА Новости
Из нынешней версии ГОСТа следует, что запрещено использовать для упаковки таких товаров материалы на основе полиэтилена, полипропилена и других поликарбонатов.
«Речь идёт о пищевой плёнке с наночастицами, например, серебра, аморфного диоксида кремния или диоксида титана. Такой материал выделяет частицы, которые могут оказать влияние на продукцию», — пояснил исполнительный директор организации Олег Мироненко.
По его словам, такая упаковка получает всё большее распространение в мире, в том числе в России, у которой есть собственные разработки в данной области.
Как отметил Мироненко, изменения в стандарт нужно внести и из-за международных требований — с 2020 года в стране начинаются продажи органических продуктов, произведённых без использования химикатов и только сертифицированными изготовителями. Тогда ГОСТ станет обязательным.
Если Россия планирует экспортировать собственную экопродукцию со значком «органик», то ГОСТ следует внести в международный перечень стандартов, для чего Национальный органический союз в начале 2018 года направил российский документ в Международную федерацию движений экологического сельского хозяйства (IFOAM).
Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с сайтом «Москва 24» оценил предложение ограничить использование маркировки «эко», «био» и «фермерский».