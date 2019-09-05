В Петербурге открыли три станции Фрунзенского радиуса
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- РИА Новости
«Мы провели совещание. Я принял решение продолжать тестовый режим работы метро. Довести все системы до необходимых результатов. Безопасность жителей важнее», — сказал врио губернатора Александр Беглов.
Глава города посетил «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары».
Фрунзенский радиус — южный участок фиолетовой ветки. Проектная документация была создана в 2010—2012 годах, передаёт Nation News.
Ранее власти Петербурга обсудили с жителями Колпина транспортную доступность.