В Петербурге открыли три станции Фрунзенского радиуса

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В Санкт-Петербурге состоялось открытие трёх новых станций Фрунзенского радиуса, сообщает kp.ru. Все они пока будут работать в тестовом режиме.
В Петербурге открыли три станции Фрунзенского радиуса
  • © Анатолий Медведь
  • РИА Новости

«Мы провели совещание. Я принял решение продолжать тестовый режим работы метро. Довести все системы до необходимых результатов. Безопасность жителей важнее», — сказал врио губернатора Александр Беглов.

Глава города посетил «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары».

Фрунзенский радиус — южный участок фиолетовой ветки. Проектная документация была создана в 2010—2012 годах, передаёт Nation News.

Ранее власти Петербурга обсудили с жителями Колпина транспортную доступность.

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