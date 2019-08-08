Власти Петербурга обсудили с жителями Колпина транспортную доступность

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с жителями Колпина транспортную доступность района, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на страницу главы города в социальной сети «ВКонтакте».

В частности, он рассказал о планах по развитию транспорта.

Как напомнил Беглов, в настоящее время в Петербурге строятся новые станции метрополитена. С сентября должны быть открыты три — «Дунайский проспект», «Проспект Славы» и «Южная» в Шушарах.

Также намечено провести скоростной трамвай до аэропорта Пулково. Он позволит жителям Колпина добираться до метро в максимально быстро. Запуск трамвая запланирован на 2022 год.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в дорожную инфраструктуру Московской области ежегодно инвестируют более 40 млрд рублей.