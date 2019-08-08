Власти Петербурга обсудили с жителями Колпина транспортную доступность
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- РИА Новости
В частности, он рассказал о планах по развитию транспорта.
Как напомнил Беглов, в настоящее время в Петербурге строятся новые станции метрополитена. С сентября должны быть открыты три — «Дунайский проспект», «Проспект Славы» и «Южная» в Шушарах.
Также намечено провести скоростной трамвай до аэропорта Пулково. Он позволит жителям Колпина добираться до метро в максимально быстро. Запуск трамвая запланирован на 2022 год.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в дорожную инфраструктуру Московской области ежегодно инвестируют более 40 млрд рублей.