Мосгорсуд признал законным УДО Пирумова по первому делу

Мосгорсуд отклонил жалобу прокуратуры на условно-досрочное освобождение бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова, осуждённого за хищения по первому уголовному делу о мошенничестве, сообщает ТАСС.

«Представление прокуратуры оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменения», — огласила постановление судья.

7 августа стало известно, что Григорий Пирумов был условно-досрочно освобождён по так называемому делу реставраторов, однако останется под стражей в рамках другого уголовного дела.

Пирумов и ещё несколько человек в 2016 году были задержаны по подозрению в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.