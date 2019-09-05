Мосгорсуд признал законным УДО Пирумова по первому делу
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- РИА Новости
«Представление прокуратуры оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменения», — огласила постановление судья.
7 августа стало известно, что Григорий Пирумов был условно-досрочно освобождён по так называемому делу реставраторов, однако останется под стражей в рамках другого уголовного дела.
Пирумов и ещё несколько человек в 2016 году были задержаны по подозрению в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.