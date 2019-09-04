В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съёмочной группы

В Кабардино-Балкарии в городе Прохладный задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких выстрелов в направлении автомобиля, принадлежащего съёмочной группе.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя пресс-службы МВД по республике.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения произвёл несколько выстрелов с третьего этажа многоэтажного дома в направлении автомобиля, принадлежащего съёмочной группе», — заявили в ведомстве.

По словам представителя МВД, никто не пострадал. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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