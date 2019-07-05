В Екатеринбурге проводят проверку по факту травмирования подростка в результате стрельбы

Короткая ссылка
В Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования подростка в результате стрельбы из пневматического пистолета, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-группу городского УМВД.
В Екатеринбурге проводят проверку по факту травмирования подростка в результате стрельбы
  • РИА Новости

Инцидент произошёл вечером 4 июля. По имеющимся данным, школьник стрелял в разные стороны и случайно ранил подругу.

«Сам несовершеннолетний 2004 года рождения, причастный к причинению телесных повреждений девочке, пояснил, что не хотел нанести травму пострадавшей и сделал это случайно», — уточнили в пресс-группе.

Ранее новостной портал progorod43.ru сообщал, что в Кирове организовали проверку по факту стрельбы по автобусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить