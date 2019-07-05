В Екатеринбурге проводят проверку по факту травмирования подростка в результате стрельбы

В Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования подростка в результате стрельбы из пневматического пистолета, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-группу городского УМВД.

Инцидент произошёл вечером 4 июля. По имеющимся данным, школьник стрелял в разные стороны и случайно ранил подругу.

«Сам несовершеннолетний 2004 года рождения, причастный к причинению телесных повреждений девочке, пояснил, что не хотел нанести травму пострадавшей и сделал это случайно», — уточнили в пресс-группе.

Ранее новостной портал progorod43.ru сообщал, что в Кирове организовали проверку по факту стрельбы по автобусу.