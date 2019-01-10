В Кирове проводят проверку по факту стрельбы по автобусу
- РИА Новости
Инцидент прокомментировали в городской администрации. Единичный выстрел из пневматической винтовки был произведён в 16:45.
«Пуля попала в боковое стекло пассажирского салона. Благодаря тому, что в автобусе установлен двойной стеклопакет, никто из пассажиров не пострадал», — заявил директор кировского автотранспортного предприятия Сергей Волков.
По его словам, людей пересадили на следующий автобус. На место вызвали полицию.
В ноябре сообщалось, что на северо-западе Москвы произошла стрельба.