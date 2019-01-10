В Кирове проводят проверку по факту стрельбы по автобусу

Короткая ссылка
В Кирове организовали проверку по факту стрельбы по автобусу, сообщает progorod43.ru.
В Кирове проводят проверку по факту стрельбы по автобусу
  • РИА Новости

Инцидент прокомментировали в городской администрации. Единичный выстрел из пневматической винтовки был произведён в 16:45.

«Пуля попала в боковое стекло пассажирского салона. Благодаря тому, что в автобусе установлен двойной стеклопакет, никто из пассажиров не пострадал», — заявил директор кировского автотранспортного предприятия Сергей Волков.

По его словам, людей пересадили на следующий автобус. На место вызвали полицию.

В ноябре сообщалось, что на северо-западе Москвы произошла стрельба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить