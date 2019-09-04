Эксперт оценил потенциал Дальнего Востока

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Генеральный директор Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков в беседе с ФАН оценил потенциал Дальнего Востока.
Эксперт оценил потенциал Дальнего Востока
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«Здесь масса неразведанных геологоразведкой запасов. Здесь уникальная база для промышленного производства, достаточно качественный человеческий потенциал», — заявил он.

По его словам, регион привлекает инвесторов в том числе из Китая и Японии, поскольку это возможность при небольшом количестве трудоспособного населения создать синергию между восточной экономикой и российской наработанной базой.

Как подчеркнул Гращенков, Дальний Восток — богатый и перспективный район.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что на ВЭФ-2019 заработал павильон Хабаровского края.

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