Эксперт оценил потенциал Дальнего Востока
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«Здесь масса неразведанных геологоразведкой запасов. Здесь уникальная база для промышленного производства, достаточно качественный человеческий потенциал», — заявил он.
По его словам, регион привлекает инвесторов в том числе из Китая и Японии, поскольку это возможность при небольшом количестве трудоспособного населения создать синергию между восточной экономикой и российской наработанной базой.
Как подчеркнул Гращенков, Дальний Восток — богатый и перспективный район.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что на ВЭФ-2019 заработал павильон Хабаровского края.