Прокурор попросил суд приговорить активиста Котова к 4,5 года колонии

Представитель гособвинения в ходе заседания Тверского суда Москвы попросил приговорить активиста, члена участковой избирательной комиссии Константина Котова к 4,5 года колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга.

РИА Новости

«Считаю вину Котова доказанной и прошу признать его виновным по статье 212.1 УК России и назначить наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима», — приводит слова прокурора ТАСС. Также гособвинитель заявил, что свидетели полностью подтвердили версию следствия. В Тверском суде Москвы проходят прения сторон по данному делу. В августе Следственный комитет предъявил Котову обвинение по статье 212.1 УК России (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).