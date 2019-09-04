Прокурор попросил суд приговорить активиста Котова к 4,5 года колонии

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Представитель гособвинения в ходе заседания Тверского суда Москвы попросил приговорить активиста, члена участковой избирательной комиссии Константина Котова к 4,5 года колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Прокурор попросил суд приговорить активиста Котова к 4,5 года колонии
  • РИА Новости

«Считаю вину Котова доказанной и прошу признать его виновным по статье 212.1 УК России и назначить наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима», — приводит слова прокурора ТАСС.

Также гособвинитель заявил, что свидетели полностью подтвердили версию следствия.

В Тверском суде Москвы проходят прения сторон по данному делу.

В августе Следственный комитет предъявил Котову обвинение по статье 212.1 УК России (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

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