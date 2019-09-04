Власти Амурской области рассказали о проекте канатной дороги между Россией и Китаем

Губернатор Амурской области Василий Орлов в беседе с «Известиями» рассказал о проекте канатной дороги между Россией и Китаем.

«В Амурской области начата реализация проекта международной трансграничной канатной дороги, такого проекта нет больше нигде в мире», — сказал он на полях Восточного экономического форума.

Протяжённость составит около 1,2 км. На канатной дороге будут размещены контролирующие, пограничные и таможенные службы, а также большая зона дьюти-фри.

Проектирование должно быть завершено в конце зимы. Старт строительства намечен на 2020 год, завершение — на первое полугодие 2022-го.

Ранее НСН сообщала, что Московской канатной дорогой с начала запуска воспользовались свыше 800 тыс. пассажиров.