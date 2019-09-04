Прокуратура приняла меры по недопущению нарушений на выборах

Короткая ссылка
В Генеральной прокуратуре России поручили прокурорам принять дополнительные меры с целью недопущения нарушений закона в единый день голосования. Об этом сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Генпрокуратуры России Алексей Жафяров.
Прокуратура приняла меры по недопущению нарушений на выборах
  • РИА Новости

Во время заседания Совфеда он проинформировал сенаторов, что в надзорном ведомстве полностью готовы к предстоящему дню голосования.

«Органом прокуратуры издано распоряжение, которым прокурорам предписано принять дополнительные меры для недопущения нарушения закона в ходе подготовки и проведения выборов», — цитирует ТАСС Жафярова.

В июле Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос москвичей о предстоящих выборах в Мосгордуму.

В ходе опроса 28% жителей столицы заявили, что точно пойдут на выборы в Мосгордуму, 16% ответили, что скорее всего примут участие в выборах, ещё 29% сообщили, что пока не решили.

Единый день голосования запланирован на 8 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить