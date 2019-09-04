Прокуратура приняла меры по недопущению нарушений на выборах
- РИА Новости
Во время заседания Совфеда он проинформировал сенаторов, что в надзорном ведомстве полностью готовы к предстоящему дню голосования.
«Органом прокуратуры издано распоряжение, которым прокурорам предписано принять дополнительные меры для недопущения нарушения закона в ходе подготовки и проведения выборов», — цитирует ТАСС Жафярова.
В июле Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос москвичей о предстоящих выборах в Мосгордуму.
В ходе опроса 28% жителей столицы заявили, что точно пойдут на выборы в Мосгордуму, 16% ответили, что скорее всего примут участие в выборах, ещё 29% сообщили, что пока не решили.
Единый день голосования запланирован на 8 сентября.