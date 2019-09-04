В России завели четыре дела за участие в нежелательных организациях

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В России возбудили четыре уголовных дела и 199 дел об административных правонарушениях по факту участия в деятельности организаций, признанных нежелательными на территории страны.
В России завели четыре дела за участие в нежелательных организациях
  • РИА Новости

Об этом в ходе заседания Совета Федерации заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров. 

«На конец первого полугодия в России возбуждено 199 дел об административных правонарушениях за участие в деятельности нежелательной организации и даже начата практика возбуждения уголовных дел — четыре уголовных дела возбуждено за участие в деятельности организаций, нежелательных на территории России», — приводит его слова ТАСС.

В июле Министерство юстиции России включило канадскую неправительственную организацию «Всемирный конгресс украинцев» в перечень нежелательных.

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